Musik-Kabarett mit Stefanie Kerker Stille Tage 2017: Verweilen und Augenblick (Abschlusskonzert)

Na? Im Stress? Effektiv? Sind Sie ein "Mover"? Ein Winner? Sind Sie im Trend? Also individuell? Also wirklich individuell? Also anders als die anderen, die immer nur anders sein wollen als die anderen? Ihr Name ist Kerker. Stefanie Kerker. Und sie hat die Lizenz zum Trödeln. Allerdings auch Probleme, davon Gebrauch zu machen. Denn selbst in den letzten Winkeln des privaten Alltags lauert es, das "Schneller! Höher! Weiter!" Eine knallige Absage an Leistungs-, Effizienz- und Erfolgswahn, an Originalitäts- und Wachstumskrampf aus der Sicht einer Kreativschaffenden, Durchschnittsverwirrten und Mutter. Lisa Fritz charakterisiert die Trägerin des Kleinkunstpreises Baden Württemberg von 2009 wie folgt: "Bei Stefanie Kerker paaren sich Raffinesse, analytischer Blick und kluge List zu einem Kabarettabend, aus dem man bereichert herausgeht, weil man begreift, wo man fremdbestimmt agiert - und damit findet man vielleicht auch den Weg, bei sich zu bleiben."