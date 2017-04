Lo Malinke (eh. Malediva)

Witzig, voller Empathie und berührend aufrichtig erzählt und liest Lo Malinke in seinem Bühnen-Solo "Mütter & Menschen" von seiner Familie, seinen Beziehungen, seinen Hunden, und seinen Kontobewegungen. Privatsphäre ist ein Konzept, das ihm fremd ist, und so lässt Lo Malinke sein Publikum am haarsträubend Komischen ebenso teilhaben wie am anrührend Traurigen. Das Leben und die Zeit mögen Löcher in unseren Optimismus schlagen; Lo Malinke versucht, sie mit seinen Geschichten wieder zu flicken. Er erzählt von sich selbst - und meint doch uns alle.

Lo Malinke war fast zwanzig Jahre lang mit dem Kabarett- und Chansonduo Malediva in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tournee. Jetzt ist er in Berlin sesshaft geworden, wo er nicht nur Drehbücher für TV- und Kinoproduktionen, sondern auch sehr erfolgreiche Romane schreibt. Zuletzt ist von ihm der Roman "Alle müssen mit" erschienen, der wie schon sein Vorgänger "Alle unter eine Tanne" für die ARD verfilmt wurde. Lo Malinkes neuer Roman erscheint im Frühjahr 2017 und wird derzeit von Studio Canal fürs Kino vorbereitet.