Local Heroes Night

Minimalte & Karaat (LCMTN / Stuttgart)

Atree & Masedia (Lost in Sound / Stuttgart)

ouRDub & Samur (Bruja., Tmlss / Stuttgart)

Während sich beim SEMF internationale DJ-Sternchen tummeln, trommeln wir in dieser Nacht lieber die geballte lokale Plattenleger-Szene zusammen – denn in Sachen astreiner Sound stehen die Teams Minimalte & Karaat, Atree & Masedia sowie ouRdub & Samur den großen Namen mal in gar nix nach! Also: Party local, listen local – und support your local heroes!

Wie heißt es so schön: Doppelt hält besser. Das gilt auch fürs Nachtleben: Ein DJ ist super, zwei DJs im Team = noch superer! Und weil wir ja gerne klotzen statt kleckern, haben wir für diese Nacht gleich drei DJ-Duos eingeladen! Doppelt hält besser hoch drei, sozusagen! Ein DJ-Duo besteht sogar genaugenommen aus vier Personen – ein DJ-Quartett. Sowas gibt’s halt auch nur in der Romy! Die acht Herrschaften werden in dieser Nacht vor allem eines beweisen – nämlich, dass sie es mit der internationalen DJ-Garde was Sound und Style angeht locker aufnehmen können. Während sich also beim SEMF die DJ-Größen in Position bringen, ist bei uns die geballte lokale Power am Start! Und Ihr wisst ja: Wenn jemand weiß, was das Stuttgarter Publikum zum Ausrasten bringt, dann sind es die Stuttgarter DJs selbst! Also: Licht aus, Nebel an – diese Soundakrobaten werden Euch eine Nacht bescheren, die Ihr so schnell nicht vergesst!

Minimalte und Karaat rocken mit ihren abwechslungsreichen Sets seit 2008 nicht nur ganz Stuttgart, sondern auch alles drum herum! Egal ob crispy Techno, Deep House oder reduzierter Electro, bei den Beiden kommt auf die Teller, was 100%ig groovt. Sie beschallen nicht nur alle wichtigen Elektronik-Clubs und -Events in Stuttgart, sondern sind in ganz Süddeutschland gefragt – wer einmal die unbändige Energie ihrer Sets erlebt hat, versteht, warum! Mit ihrer Künstlerplattform „Locomotion“ und der dazugehörigen Partyreihe „We are LCMTN“ haben sie in der lokalen Partyszene ordentlich Staub aufgewirbelt – und das ist alles erst der Anfang!

Masedia steht mit seinem drückenden Techhouse regelmäßig in Clubs wie Finca und Dresden Bar an den Reglern, weshalb seine Fangemeinde zurecht auch mit jedem Gig stramm anwächst. Atree hat sich den kunterbunten House-Variationen verschrieben, und vereint dabei alle möglichen Stilformen innerhalb des 4/4-Takts in seinen Sets. Wie gefragt er als DJ mittlerweile ist, lässt sich leicht anhand seiner Gig-Liste ablesen: Er steht fast jedes Wochenende an den Reglern – mal in Stuttgarter Clubs wie der Romy, Romantica, Climax, Dresden oder Finca, mal außerhalb in Städten wie Ravensburg, Augsburg oder Berlin. Im Duo kommen die Beiden nochmal so derb!

ouRDub gehört zur Bruja.-Family – der Family, die seit Jahren für exzessive Frischluft-Partys und schwitzige Indoor-Events in und um Stuttgart sorgt. Bei den beiden Jungs kommt auf die Teller, was Spaß und Beine macht – egal ob House, Techno oder auch mal Experimentelles. Samur bespielen momentan erfolgreich Clubs wie Finca und die Romantica – und nun auch endlich die Romy! Die Zwei legen momentan auch immer öfter mit den ouRDub-Jungs auf, und zwar bei der frischen Partyreihe „Tmlss“ in der Romantica. Da soll noch jemand sagen, in der Stuttgarter Szene würde sich nix tun! Diese Herrschaften beweisen jedes Wochenende das genaue Gegenteil! Kurzum: Wer wissen will, was wirklich gerade alles abgeht, der bekommt bei unserer „Local Heroes Night“ ein verdammt gut klingendes Update!