Locals in Concert - Junge Kirchheimer Bands rocken die Bastion

Locals in Concert

Hannes Spieth ist in der Bastion schon bestens bekannt als Ausnahmegitarrist und Sänger in der Bastionsband. Mit der Band „Lagerfeuer“ hat er regelmäßig Gastauftritte die das Publikum zu tosendem Applaus antreiben. An diesem Abend kommt er mit seiner eigenen Band „The Wet Chicks“ und präsentiert gleich noch zwei weitere Kirchheimer Nachwuchsbands die mit ihren funkig rockigen Grooves die Bastion zum beben bringen.

The Wet Chicks

Die Gruppe „The Wet Chicks“ ist das, was man als ein klassisches Powertrio bezeichnet. Mit Hannes Spieth an Gitarre und Gesang, Jens Nowatzki an Bass und Gesang und Leo Diehl an den Drums stehen drei Musiker aus Kirchheim auf der Bühne die Spaß an modernem Bluesrock haben. Musikalisch orientieren sie sich an Künstlern wie Oli Brown, Joe Bonamassa und Robben Ford. Das Ergebnis ist gitarrenlastige Musik, die manchmal mit Blues gar nicht mehr so viel zu tun hat.

BLURRED

„Vintage is not dead“. Nach diesem Motto verbindet die Band BLURRED neu interpretierte Vintage Rock Elemente mit modernen Grooves zu Progressive-Rock. Die vier Kirchheimer Musiker mit Max Bantlin, Orgel und Gesang, Thomas Schöttle, Bass und Gesang, Jan-Felix Kruschina, Drums, und Gianluca Adornetto, Gitarre, machen seit Anfang 2015 ihren eigenen Sound mit dem Anspruch handgemachte Musik lebendig zu halten. Ihre Einflüsse aus unterschiedlichsten Genres spiegelt schon ihr Name wieder, der „verschwommen“ oder „verschleiert“ bedeutet. Ihre Musik bedient sich kraftvollen Vocals, E-Gitarren Riffs, Drums, Bass, Piano und einer Hammond Orgel um dem Zuhörer von melancholischen bis kraftvollen Songs alles zu bieten. Diese handeln vom Leben, dessen Bedeutung, Einzigartigkeit und Konflikten. Jeden Zuhörer erwarten dabei einzigartige Momente, die im Gedächtnis und im Ohr bleiben.

Simon Shepherd & The Sheep

Eingestaubte Genres für die heutige Zeit frischmachen. Das hat sich der junge Gitarrist und Songwriter Simon Shepherd zum Ziel gesetzt. Seine Songs vereinen nostalgische Gitarrenriffs mit eingängigen Melodien und funkigen Rhythmen. Ergänzt durch Leo Diehl an den Drums und Gianluca Adornetto am Bass bringt das Kirchheimer Trio frische Eigenkompositionen mit gesunder Portion Vintagefeeling auf die Bühne.Simon Shepherd & The Sheep in drei Worten: „Hauptsache es grooved!“