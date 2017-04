× Erweitern Locomondo

Locomondo ist eine der angesagtesten und erfolgreichsten Bands Griechenlands. Die sieben Musiker aus Athen um den charismatischen Frontman Markos Koumaris verschmelzen gekonnte Raggae, Ska und karibischen Sound mit traditionellen griechischen Musikelementen.

Die Musik ist geprägt von einer großen Auswahl an Instrumenten, die von Gitarre, Bass und Schlagzeug über Percussion, Keyboard, Geige und Trompete bis hin zu Bouzouki und Baglama reichen. Dadurch geben sie dem karibischen Sound einen mediterranen Hauch und leiten den Reggae und die griechische Folklore auf einen vollkommen neuen, gemeinsamen Weg.

Neben den verschiedenen Musikinstrumenten wird dem Publikum eine Vielfalt an Sprachen geboten, der Lead-Sänger "Markos Koumaris" wechselt nahezu unbemerkt von Deutsch über Griechisch zu Englisch, Spanisch und Italienisch innerhalb der Songs.

Locomondo stand bis heute gemeinsam mit Größen wie Manu Chao, Alpha Blondy, The Wailers, THe Skatalites, Aswad, Ska Cubano, Amparanoia, Ojos de Brujo, Chumbawamba, Culture und Mad Professor auf der Bühne.

Den internationalen Durchbruch schaffte Locomondo bereits 2005 mit dem zweiten Album "12 meres styn Jamaica" (12 Tage in Jamaica), das im legendären Studio One und nach einer Einladung und Zusammenarbeit von The Skatalites Posaunisten "Vin Gordon" in Jamaica aufgenommen wurde. Dieses Album enthielt auch die geniale Cover-Version des Rembetiko-Songs "Frangosyriani", die ursprünglich um 1935 von der Rembetiko Legende "Markos Vamvakaris" komponiert wurde.

Diese perfekte musikalische Mischung aus Rembetiko und Raggae, führte Locomondo 2006 zu der ersten Tour außerhalb Griechenlands und seit dem durch namenhafte Clubs in Deutschland und Europa.

Es folgte 2009 sogar dazu, dass sich Fatih Akin, der deutsch-türkische Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent, sich von dem genialen Locomondo-Song "Frangosyriani" inspirieren ließ und das Lied im Soundtrack seines preisgekrönten Filmes "Soul Kitchen" einen Platz einräumte. Bei der Weltpremiere des Filmes während der 66. Filmfestspiele in Venedig wählte er diesen Song für den Gang der Darsteller auf dem roten Teppich.

Weitere Zusammenarbeit mit Amparo Sanchez (Amparanoia) und Natty Bo (Ska Cubano) sind auf dem 2007 erschienen Album "Me Wanna Dance" zu hören.

Nachdem sie ihren Sound bei zahlreichen europäischen Radiosendern wie z. B. Radio Multikulti, WDR Funkhaus Europa, Radio France International und Radio Chango etabliert haben, fanden ihre Lieder zudem Berücksichtigung auf internationalen Compilatons wie Putumayo und Europavox.

Im Jahr 2007 arbeitete die Band mit der griechisch-amerikanischen Filmregisseurin Christine Krokos zusammen und lieferte 2008 den Soundtrack zur Komädie "Gamilo Party" (Hochzeitsparty). Der Film verkaufte sich mit über 250.000 Tickets, und der gleichnamige Song wurde zu einem der beliebtesten Hochzeitslieder in Griechenland.

2010 veröffentlichte Locomondo ihr Lied und Single "Goal", einen romantischen Song über Fußball. Dabei drehten sie ihren neuen Video Clip gemeinsam mit dem griechischen Nationalspieler Dimitris Salpingidis, der das entsprechende Tor in der Qualifikationsrunde gegen die Ukraine traf. Das Lied wurde zum inoffiziellen Soundtrack der griechischen Fußballnationalmannschaft, die sich dabei für die WM 2010 in Südarfrika qualifiziert hatte. Zwei ihrer Video Clips wurden von Mad-Tv Greece mit dem "Best Alternative Clip" Award (2007 und 2010) ausgezeichnet.

Die Band hat bis heute 6 Alben veröffentlicht, darunter die Doppel CD "Locomondo Live" für die sie im Dezember 2011 die goldene Schallplatte erhielten.

Auf dem aktuellen "Best Of-Album" (von Monopol Records), das extra nur für den deutschsprachigen Raum produziert worden ist, ist eine ganz besondere Reggae-Version des Udo Jürgens Hits "Griechischer Wein" zu hören, abgemischt von Marco Baresi, Produzent und Schlagzeuger der Far East Band, der auch jahrelang den deutschen Raggae Star Gentleman begleitete.

Bandbesetzung:

Markos Koumaris (Hauptgesang, Gitarre)

Yiannis Vanavas (Gesant, Gitarre)

Spyros Besdekis (Bass)

Stamatis Goulas (Keyboard, Sampler)

Stratos Angelos Soundris (Schlagzeug)

Mike Mourtzis (Percussion)

Thanassis "Spongos" Tampakis (Tontechnik)