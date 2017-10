Lokalschau der Kleintierzüchter

Der Kleintierzuchtverein Z 540 Markelsheim und der Kleintierzuchtverein Z 436 Bad Mergentheim laden zu ihrer traditionellen Ausstellung am 02. und 03. Dezember 2017 ins Vereinsheim in der Scheuerntorstraße in Markelsheim recht herzlich ein.

In gewohnter Manier präsentieren die Züchter ihre Tiere den Preisrichtern, um ihren Zuchtstand herauszufinden. Den Besuchern wird ein vielfältiges Bild verschiedener Tierarten, deren Rassen und Farbschlägen geboten.

Unsere Rasse des Jahres ist:

Kingtaube – die Taube, die Größe und Eleganz vereint.

Das leibliche Wohl soll hierbei natürlich auch nicht zu kurz kommen. Die Gäste werden in der vereinseigenen Gaststätte durch die Mitglieder bewirtet, als Spezialität gibt es am Sonntag gefüllte Täubchen, auch die weitere Speisekarte ist wie gewohnt reichhaltig und hausgemacht. Kaffee und Kuchen wird Ihnen ebenfalls angeboten.

Für eventuelle Tischreservierungen:Tel. 07931/482537 oder 0171/6522226.