Die jüdische Schauspielerin Lola Blau packt voller Vorfreude die Koffer für ihr erstes Engagement in Linz.

Doch kurz nach dem Anschluss Österreichs ans nationalsozialistische Deutschland wird ihr als Jüdin ein Auftritt verwehrt. Auch in der Schweiz ist sie nicht erwünscht, so dass sie ein Schiff nach Amerika besteigt. Dort wird sie der frivole Star, der sie nie sein wollte, dabei will sie doch eigentlich nur nach Hause. Und die Liebe ihres Lebens Leo finden. Mit dem Ende des Krieges kehrt sie nach Wien zurück, doch ihre Heimat ist ihr fremd geworden. Das, vom wohl bekanntesten Österreichischen Komponisten, Georg Kreisler, geschriebene „Ein Frau Musical“ wurde nach seiner Uraufführung 1971 zu einem großen Erfolg. Kreisler zeigt mit Lola Blau das Leben hinter den Kulissen der Bühne und den Umgang mit der Wirklichkeit. Das jüdische Schicksal der Lola ist gleichzeitig auch das Schicksal des zwanzigsten Jahrhunderts. Mit Atischeh Hannah Braun als Lola Blau, K.L. Peters am Klavier und Helmut Büchel in verschiedenen Rollen hatte diese Inszenierung am Theater Ansbach Premiere und wurde dort zu einem unvergesslichen Abend.