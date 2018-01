Jung ist sie, voller Tatendrang und Hoffnung auf ein Engagement am Theater: die junge Schauspielerin Lola Blau. Die Sehnsucht nach den Brettern, die die Welt bedeuten, ist fast so groß wie die Sehnsucht nach Liebe und Partnerschaft. Doch Lola Blau ist Jüdin und muss 1938 aus Wien fliehen. In Amerika findet sie den erhofften Ruhm. Aber die Sehnsucht nach der Heimat und ihrer Jugendliebe Leo ist stärker: So kehrt sie nach dem Krieg nach Europa zurück und macht sich auf die Suche … Mit seinem 1971 in Wien uraufgeführten Musical für eine Schauspielerin zeigt der österreichische Komponist und Dichter Georg Kreisler das Leben einer Bühnenkünstlerin und die Welt des Theaters als einen Spiegel der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung jener Zeit. Die Kabarettsongs umfassen eine Spannweite von virtuoser Komödie bis zur existenziellen Tragödie. Eine Produktion des Zimmertheaters Tübingen.Regie, Bühne & Kostüme: Axel Krauße / Musikalische Leitung: Klaus Hügl / Mit: Agnes Decker, Klaus Hügl (Klavier)