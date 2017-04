Mit Lolita schuf Nabokov einen Mythos. Bereits die Ersterscheinung des Romans im Jahr 1955 schlug hohe Wellen: Lobeshymnen und Pornografie-Vorwürfe lösten sich ab, das Buch war ein Meinungsereignis, noch ehe es in den meisten Ländern der Erde legal zu erwerben war. Zu anzüglich schien den Kritikern die fiktive Lebensbeichte des Protagonisten Humbert, dessen Leidenschaft sich auf Mädchen zwischen neun und vierzehn Jahren richtet – und vor allem auf deren Inkarnation: auf seine„Lolita“. Um in ihrer Nähe bleiben zu können, heiratet Humbert Lolitas Mutter, verursacht deren Tod und begibt sich mit seiner Kindfrau auf eine Flucht quer durch die USA.Schon 1958 begann sich die Filmindustrie für den Welterfolg zu interessieren. Stanley Kubrick bat Nabokov darum, den Roman in ein Drehbuch zu verwandeln. In monatelanger Arbeit erschufder Autor eine labyrinthische Dialogfassung; Kubrick sprach vom besten Drehbuch, das in Hollywood je entstanden sei. Dennoch musste Nabokov nach Ansicht des Films feststellen, dass nur kleinste „Fetzen“ Verwendung gefunden hatten. Stattdessen avancierte die Titelheldin über den Weg der Verfilmungen zur Popikone und zum Gattungsnamen für die Kindfrau schlechthin. Die Inszenierung begibt sich auf die Suche nach den schlummernden Qualitäten eines unverfilmten Drehbuchs und auf die Spuren eines epochalen Romans.