Mit Reminiszenzen an die frühe TripHop-Ära, verspielten Synthies und Hannah Reids Stimme, die sich durch das mal dichte, mal zarte Klanggewebe Bahn bricht, ließ sich schon früh behaupten, dass diese Band noch eine beeindruckende Karriere vor sich haben würde!Viel zu lange mussten Fans sehnlichst auf das zweite Album von London Grammar warten: In "Truth is a beautiful Thing", im Juni erschienen, haben Hannah Reid, Dominic Major und Dan Rothman unglaublich viel Herz und Seele eingebracht. Die neuen Songs spiegeln die Gefühle und Eindrücke der letzten 30 Monate wider. London Grammar im Dezember live mit "Truth is a beautiful thing" auf der Bühne!