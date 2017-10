2. Meisterkonzert

Alain Altinoglu | Dirigent

Patricia Kopatchinskaja | Violine

Programm: Ravel: Le Tombeau de Couperin - Suite für OrchesterSchumann: Konzert für Violine und Orchester d-MollBeethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica"

Die Souveränität des London Philharmonic Orchestra wird selbst dann nicht zu erschüttern sein, wenn Patricia Kopatchinskaja und der zur jüngeren Generation zählende Star Alain Altinoglu die Schlüsselpositionen Solist beziehungsweise Dirigent besetzen. Im Gegenteil: dieses Fundament aus in Jahrzehnten gewachsenem Selbstbewusstsein bietet den beiden die Möglichkeit auch entferntere Regionen von Klang und Interpretation zu suchen und zu entdecken - sei es in der Orchestersuite von Ravel über Couperins Grab, in Schumanns berührendem Violinkonzert oder in der scheinbar bekannten "Eroica". Freuen Sie sich auf dieses Abenteuer!