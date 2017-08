Barmann Jim betreibt zusammen mit seiner Frau Sally einen Nachtclub. Das "Lonely Heart" hat seine besten Tage bereits hinter sich. Immobilienhai Dave würde das "Lonely Heart" liebend gern übernehmen, um darin eine Fast-Food-Filiale zu eröffnen.

Er setzt alles daran, Jim das Leben schwer zu machen. Kamen einst Männer jeden Alters und Standes ins "Lonely Heart", um sich von den Revuegirls betören zu lassen, so sind es heute vor allem einsame Frauenherzen, die in Gegenwart des attraktiven Barmanns aufblühen. Unter den Showgirls brodelt es. Zickenkrieg, Eifersüchteleien und Geläster gehören zur Tagesordnung. Die neue Tänzerin Gloria sorgt zusätzlich für Wirbel und so fühlt sich Jim als einziger Mann unter lauter hochemotionalen Frauen bald zusätzlich in die Enge getrieben...