A Trio Performance

Fast seit drei Jahrzehnten erkundet die kanadische Künstlerin LOREENA MCKENNITT die vielfältigen Aspekte keltischer Musik. Scheinbar mühelos vereint sie instrumentale wie gesangliche Perfektion und Emotionen zu einem Klangkostüm, das den Hörer verzaubert. Die leidenschaftliche Globetrotterin präsentiert sich ihren Fans nach fünfjähriger Abwesenheit im Frühjahr 2017 endlich wieder in Europa. Vom 17. März bis 04. April stehen auch elf Konzerte in Deutschland und Wien auf dem Plan. LOREENA MCKENNITT hat für diese Konzertreise ein spezielles Trio-Format gewählt, mit dem sie auch ihr Publikum in der Liederhalle Stuttgart am 29. März begeistern möchte.

Die gefeierten Aufführungen setzen sich aus Musik und Erzählungen zusammen, die durch LOREENA MCKENNITTs exotische Spurensure der keltischen Geschichte inspiriert wurden. Songs werden mit mystischen, irischen Gedichten von Yeats und Texten klassischer Schriftsteller wie Shakespeare und Tennyson verbunden. Die Konzerte enthalten auch Material ihres Grammy nominierten Albums "Troubadours on the Rhine", das sie 2011 in Mainz aufgenommen hatte. Begleitet wird sie von zwei ihrer langjährigen musikalischen Weggefährten, Gitarrist Brian Hughes und Cellistin Caroline Lavelle. Das aktuelle Tourprojekt zielt auf Intimität ab und ist verwoben mit persönlichen, inspirierenden Geschichten. Markenzeichen sind und bleiben ihre glasklare Sopranstimme und ihre Vielseitigkeit als Instrumentalistin an Harfe, Klavier und Bandonion.