× Erweitern Lorenz Büffel Nachterlebniswelt Dautenwinden Lorenz Büffel

Die Hände zum Himmel - Wir gehn mit euch megasteil! Partynator Lorenz Büffel Live on Stage in Dauten!

Am Samstag, den 20. Januar im Großen Saal

Seit einem guten Jahrzehnt entertaint Lorenz Büffel die ganz großen Bühnen der Partyschlagerwelt als Moderator und Anheizer. Ob im Stadion vor 60.000 Feierwütigen oder vor der Fernsehkamera – Lorenz Büffel überzeugt durch sein unglaubliches sprachliches Talent sowie durch seine unfassbare positive Energie.Und so kam was kommen musste: Sofort der ganz große Hit.Mit Johnny Däpp schießt Lorenz Büffel direkt den Partyvogel ab und schenkt uns somit DEN Partyhit 2016!Und am 20.01 bringt er Dauten zum Feiern! Däpping mit Lorenz Büffel - Johnny Däpp Live