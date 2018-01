Lorenzo Jovanotti

Ab dem 12. Februar steht Lorenzo wieder mit einer einzigartigen Show auf der Bühne. Bereits jetzt arbeitet er an dieser Show um einmal mehr das Publikum zu überraschen.

Die Tour startet nach der Veröffentlichung des Albums, welches von Rick Ruben produziert wurde, der zum ersten Mal mit einem italienischen Künstler zusammengearbeitet hat.Das Album wird ab dem 1. Dezember erhältlich sein.Nach Lorenzo’s Erfolg in Stadien 2015 und später sogar in Arenen, wird Jovanotti von Februar bis Juni 2018 mit dutzenden Arena-Terminen zurückkehren.Die Tour wird eine innovative Struktur enthalten. Durch die Aufmerksamkeit und Sorgfalt mit der Lorenzo und Trident, Jovanotti’s Produzent seit den 90ern, sich um jede einzelne Show kümmern, werden diese garantiert zu einer neuen und komplett speziellen Performance.„Für das nächste Jahr ist es mein Wunsch mit einer Show aus purem Genuss aufzutreten und diese Freude mit jedem zu teilen der Lust hat zu kommen und uns zu hören! Wir arbeiten an etwas, das euch verrückt werden lässt!“Zehn Städte in Italien und einige Auftritte in Europa umfasst die Tour. Darunter hier in Deutschland das einzige Konzert in Stuttgart.