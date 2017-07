Lass den Alltag hinter Dir, und überlass Dich ganz dem Sound aus der

dicken Romy-Anlage: Bei der zweiten Ausgabe der neuen Partyreihe „Lost

in Sound“ sorgen wieder deeper House und grooviger Minimal Techno

dafür, dass man eine ganze Nacht lang in höhere Party-Sphären gebeamt

wird. Hat beim ersten Mal im Juni schon ganz hervorragend geklappt. Jetzt

gibt’s Nachschub – mit dem rumänischen DJ-Überflieger Rhadoo!

Es dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben: Die Romy und die

quirlige rumänische Techno- und Houseszene, das ist eine Freundschaft

fürs Nachtleben! Denn was da so in und um Bukarest passiert, ist nicht nur

musikalisch verdammt interessant, sondern auch extrem energetisch.

Dementsprechend wohl fühlt sich die rumänische DJ-Garde bei uns in der

Romy – denn was das Exzess-Level angeht, fühlen sie sich bei uns wie

zuhause. Einer von ihnen, der die Romy schon mehrfach schier zum

Explodieren gebracht hat, ist Rhadoo. Mit seinem deepen und immer

schön vorwärts marschierenden Housesound schafft er es, in wenigen

Augenblicken für helle Freude bei den Clubbern zu sorgen. Darum ist er

auch wie gemacht für die zweite Ausgabe unserer neuen Partyreihe „Lost

in Sound“.

Wie man seine Crowd ruckzuck in den Partyorbit schießt, weiß Rhadoo nur

zu gut. Er ist ja auch schon seit Mitte der Neunziger als DJ unterwegs, und

erspielte sich in seiner Heimat sehr schnell einen exzellenten Ruf als

Plattendreher und Menschen-zum-Durchdrehen-Bringer. Ein solches Talent

blieb natürlich nicht lange unentdeckt, und so trudelten schon bald die

ersten Gig-Anfragen aus aller Welt ein. Mittlerweile ist sein Gig-Kalender so

vollgestopft, dass sogar Katy Perry ehrfürchtig dreinschauen dürfte. Kein

Wunder, dass viele Clubs ihn gerne so exklusiv wie möglich haben

möchten – und so durfte er schon in mehreren Clubs als Resident ran,

beispielsweise im berühmten „DC 10“ auf Ibiza. Vor einigen Jahren durfte

er sogar die 72. Ausgabe der legendären britischen DJ-Mix-Reihe „Fabric“

zusammenmischen! Er legt aber nicht nur saftige House- und Minimal

Tech-Tracks anderer Artists auf, sondern auch sein eigenes Material, das

mindestens ebenso schwungvoll und bassgewaltig daherkommt. Als

Produzent gab er sein Debüt 2006 mit der „Platonic Techno EP“, zwei Jahre

später kam die Platte „Dor Mit Oru“ auf dem renommierten Deep-Techno-

Label „Cadenza“ heraus. Etwa zu dieser Zeit zeichnete es sich deutlich ab,

dass die elektronische Szene in seinem Heimatland Rumänien ganz schön

viel Potenzial birgt – weshalb er mit seinen Kollegen Redro und Raresh

2007 das Label [a:rpia:r] gründete, um der wachsenden Szene samt ihrer

vielen neuen Produzenten und DJs ihre eigene Plattform zu bieten.

Und damit die „Lost in Sound“-Mission auch garantiert erfolgreich verläuft,

wird Rhadoo von gleich drei Stuttgarter DJs begleitet. Drei, die es von der

Pike auf gelernt haben, wie man sein Publikum in neue Sphären entführt.

Einmal Milyano, Mitbegründer der „Bruja.“-

Partycrew, die jeden Sommer

exzellente Open Air-Elektro-Events auf die Beine stellt. Er kümmert sich

dabei aber nicht nur um die Orga, sondern auch um die Musik – sehr zur

Freude der großen Anhängerschar. Egal ob

Techno, House oder

Experimentelles: Auf die Teller kommt bei ihnen alles, was Spaß macht.

Dann Masedia, der mit seinem drückenden Techhouse regelmäßig in Clubs

wie Finca und Dresden Bar an den Reglern steht, und dessen Fangemeinde

zurecht mit jedem Gig stramm anwächst. Und dann noch

Atree, der sich

den kunterbunten House-Variationen verschrieben hat, und dabei alle

möglichen Stilformen innerhalb des 4/4-Takts in seinen Sets vereint. Wie

gefragt er als DJ mittlerweile ist, lässt sich leicht anhand seiner Gig-Liste

ablesen: Er steht fast jedes Wochenende an den Reglern – mal in

Stuttgarter Clubs wie der Romy, Romantica, Climax, Dresden oder Finca,

mal außerhalb in Städten wie Ravensburg, Augsburg oder Berlin. Mit

diesen vier Herren am Start wird aus „Lost in Sound“ ein Versprechen!