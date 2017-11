Lost in Sound

Das ist doch mal ´n Plan: Bevor Ihr morgen unter mehreren Lagen Geschenkpapier untergeht, taucht heute Nacht bei „Lost in Sound“ doch noch einmal in Eurem Lieblingssound ab! Techno-Fachmann und „Cocoon“-Member Frank Lorber wird dafür den passenden Soundtrack liefern – und das ganz ohne Klingglöckchenklingelingeling. Versprochen!

„Lost in Sound“ ist nicht nur eine frische Romy-Partyreihe, sondern auch ein Versprechen: Hier darfst Du Du sein, und Dich einfach mal treiben lassen. Mach die Augen zu, und lass die Musik den Rest machen! Und die kommt in dieser Nacht von einem der wichtigsten Figuren der Techno- und Houseszene: Frank Lorber, einer, für den der Titel „Techno-Legende“ wie gemacht ist. Denn er ist seit Anfang der 90er am Start, und sorgte schon im altehrwürdigen Club „Omen“ für echte Kult-Nächte. Seine Karriere startete er 1991 mit zarten 16 Jahren, als er in seiner Heimatstadt Giessen den Einstand hinter den Plattentellern gab. Im damals schon legendären „Omen“ wurde er dann nur ein Jahr später Resident. Das ging zwar schnell, aber warum auch lange warten, wenn da so ein riesiges Talent in der Clubwelt rumspringt?! Mit seinem Kollegen DJ Dag gestaltete er dort die Samstage, zu denen bald Besucher aus ganz Deutschland angereist kamen. Dementsprechend weitete sich der Radius seiner Bookings schnell von ganz Deutschland auf die ganze Welt aus! Zur gleichen Zeit begann er, eigene Tracks zu fabrizieren – die ersten wurden 1995 auf „Explizit“ veröffentlicht. Mit Jörg Henze rief er ein Jahr später das Projekt Electronic Home Entertainment ins Leben, mit dem es die Beiden ordentlich scheppern ließen – Techno der härteren Gangart, eben. Und die kamen verdammt gut an, landeten sie doch regelmäßig bei Carl Cox und Sven Väth auf den Plattentellern. Den leicht angeschranzten Sound hat Frank Lorber zwar hinter sich gelassen, den Wumms in seiner Musik hat er aber behalten – bei ihm gibt’s schlicht und ergreifend gepflegten Techno ohne Schnörkel, der sich auch nicht ziert, mal mit Acid und House eine Verbindung einzugehen. Und diesem Sound bietet er seit vielen Jahren auch eine Plattform – ach was, mehrere: 1997 ging sein Label „Attention“ an den Start, 2003 folgte mit „Nummer Schallplatten“ das zweite. 2002 erschien auf „Cocoon“ sein Album „Jailhouse Rocker“, das mittlerweile Kultstatus genießt. Und auf dem Sven Väth-Label ist er nach wie vor sehr aktiv: Im vergangenen Jahr kam hier zum Beispiel sein wunderbar warm grooviger Track „L´Obscure Objet Du Désir“ heraus. Perfektes Material für „Lost in Sound“!

Klar ist aber auch: Keine „Lost in Sound“ ohne die beiden Residents Atree und Masedia. Denn die Beiden kennen sich mit dem Leute-in-höhere-Partysphären-beamen exzellent aus! Masedia steht mit seinem drückenden Techhouse regelmäßig in Clubs wie Finca und Dresden Bar an den Reglern, weshalb seine Fangemeinde zurecht auch mit jedem Gig stramm anwächst. Atree hat sich den kunterbunten House-Variationen verschrieben, und vereint dabei alle möglichen Stilformen innerhalb des 4/4-Takts in seinen Sets. Wie gefragt er als DJ mittlerweile ist, lässt sich leicht anhand seiner Gig-Liste ablesen: Er steht fast jedes Wochenende an den Reglern – mal in Stuttgarter Clubs wie der Romy, Romantica, Climax, Dresden oder Finca, mal außerhalb in Städten wie Ravensburg, Augsburg oder Berlin. Frank Lorber, Atree und Masedia – ein Dreiergespann, das die Crowd kurz vor Weihnachten noch einmal nach allen Regeln der Kunst in den Bann der Musik ziehen wird!