Lothar Robert Hansen, kurz Lot, ist ein Suchender. Veränderung, Aufbruch, die Sehnsucht nach einem neuen und aufregenden Leben waren bei ihm stets handlungsleitend. Nachdem 2015 sein erstes Album „200 Tage“ erschien, war Lot permanent live unterwegs und arbeitete währenddessen ständig weiter an neuen Songs. Stets auf der Suche und immer unterwegs.

Mit seinem neuen Album ist er angekommen. „Der Plan ist übers Meer“ ist ein kraftvolles, nachdenkliches und besonderes Album, das die großen und kleinen Fragen des Lebens verhandelt. Lot findet für diese Fragen abwechslungsreiche Arrangements, eine mal üppige, mal dezente Instrumentierung, die seine Themen perfekt untermalt. Seine Musik ist zu gleichen Teilen modern wie zeitlos, intim wie bombastisch. Manchmal meint man in diesen Liedern den Einfluss von Jan Plewka zu erkennen, an anderer Stelle denkt man kurz an Thees Uhlmann. „Der Plan ist übers Meer“ ist der vorläufige Endpunkt einer langen Reise ins Licht und zum musikalischen Selbst. Für einen kurzen Moment kann Lot nun durchatmen, danach geht es weiter. Und zwar auf großen Schritten in Richtung Tour 2017.