Lotte kommt aus Ravensburg. Schon als Kind lernte sie Gitarre, Klaver und Geige spielen. Sie singt und nimmt klassischen Musikunterricht – Musik ist schon immer der Kern ihres Lebens, ihre Sprache und ihr Zufluchtsort. Vielleicht klingen ihre Lieder deshalb so wahrhaftig und im besten Sinne reif, obwohl sie erst 21 Jahre alt ist. Ihr Talent beeindruckte bekannte Musikerkollegen so sehr, dass Lotte bereits zahlreiche Konzerte für Musiker wie Max Giesinger oder Johannes Oerding eröffnen durfte. Auch ihr Terminkalender für die anstehende Festivalsaison ist bereits ordentlich gefüllt. All das ungeachtet dessen, dass sie erst vor kurzem ihre erste Single "Auf beiden Beinen" veröffentlicht hat. Das Debütalbum soll noch diesen Sommer erscheinen.