Lou Hoffner und Hansi Kraus

× Erweitern Lou Hoffner

Ein Stück über die Liebe, die Liebe zu Briefen, zum Schreiben und Lesen. Ein leiser, intimer, berührender Abend.

Im April 1937 beginnt die dramatische Liebesbeziehungsgeschichte von Melissa Gardner und Andrew Makepeace mit der Geburtstagseinladung in der zweiten Klasse. In einem Mit-, Aus- und wieder Zueinander teilen sie ab sofort ihr Leben, fast nur schriftlich, in Form von Briefen und kurzen Mitteilungen. Und jeder versucht, auf eigenen Beinen zu stehen. Love Letters, das 1988 uraufgeführte Stück des amerikanischen Dramatikers Albert Ramsdell Gurney, ist ein Kammerspiel der großen Gefühle und kleinen Gesten.