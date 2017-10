Herzklopfen garantiert! Unterhaltsame und sinnliche Tanzshow, Performances, Live-Musik & Lesungen. U. a. mit sexy Tanzeinlagen der Burlesque-Stars Elsie Marley und Lotti Lieblich, Live-Musik von Veronique am Cello und an anderen Instrumenten sowie aufregenden Lesungen von Verlagsautor*innen. Kurzgeschichten, fesselnde Romanauszüge, hinreißende Lyrik, unwiderstehliche Rhythmen - die Love Bites sind ein Fest der Sinnlichkeit, ein aufreizendes Spiel mit Sprache, Klang und Bewegung. Ein anregend-aufregender Streifzug quer durch die Sexualitäten und das Liebesleben zwischen Lust und Alltag, Romantik und Härterem! Moderation: Verlegerin Claudia Gehrke. Die Love-Bites-Shows des Tübinger Konkursbuch-Verlages erfreuen sich bundesweit großer Beliebtheit. In den letzten Jahren gastierte die Show u. a. in Berlin, Frankfurt, Leipzig, Mainz, München und Stuttgart.