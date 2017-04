Love & Bizarre

Julez Cordoba ist gebürtiger Kolumbianer, hat aus Interesse für die dortige Musikszene schon in den USA gelebt, seinen Durchbruch in Spanien gemacht und u.a. legendäre Locations auf Ibiza wie das Pacha und das Cafe del Mar auf links gedreht. Mittlerweile ist er Booker des Hamburger Baalsaals und Produzent für 040 Recordings, und heute ist er unser Gast. Außerdem sind more.bid aus Stuttgart und Mamood aus der Heidelberger halle02 am Start, und wir freuen uns auf neue Gesichter, fließende, tiefe Basslines und jede Menge Tracks von House über Deep House und Tech House bis Techno!

JULEZ CORDOBA (BluFin / Audio Safari)

MORE.BID (Uneed Kollektiv)

MAMOOD (Halle02)