Love, Peace & Schlager

DJ Günter wird mit seinem hundertprozentig tanzbaren Mix aus Schlagerkrachern der letzten fünf Jahrzehnten und Hits der 60er und 70er dem Publikum ordentlich einheizen.An diesem Abend gilt das Motto: „California Dreaming meets Marmor Stein und Eisen bricht”, “Let it be trifft auf Santa Maria” und “Let the Sunshine knutscht mit der kleinen Kneipe”.Als weiterer Schmankerl wird dieses Jahr wieder Mark-Alex der Party Pirat einen Kurzauftritt hinlegen, welcher für kreischende (meist weibliche) Gäste sorgen dürfte.Willkommen sind an diesem Tag alle feierwütigen Generation von nah und fern, egal ob 16 oder 60, es darf nach Herzenslust getanzt, gefeiert und getrunken werden.Sehnsucht und Tränen werden sich mit Leidenschaft und viel Freude abwechseln, denn bei den aufgelegten Klängen wird keiner sein Tanzbein lange stillhalten können und auf der Tanzfläche mitsingen und vor allem mittanzen.Neben der schillernden, krässlichen und sonnenblumigen Deko kann jeder Gast ein weiteres Highlight sein: nach dem „Bad-Taste-Motto“ bekleidet die Party betreten und sich dazu zu den wunderschönen Klängen der Schlager- & Oldiewelt beschallen lassen.