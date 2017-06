LOVE THE SEA: SASCHA SONIDO SASCHA SONIDO (Material / Highgrade / Trapez)GERO JANSEN (Intec Digital / EE-Records)Sascha Sonido steuert heute das Buko an. 2011 ist er mit Volldampf in der Szene aufgetaucht, und schnell haben die krassesten Labels angebissen: auf Steve Lawlers VIVa MUSiC, Kling Klong, Kitball Records, Snatch Records, Trapez hat er u.a. releast und sich auch auflegenderweise einen soliden Ruf erarbeitet. Mittlerweile ist er selbst Labelhead von Straight Ahead Music, und hat beispielsweise schon Philip Bader gesignt. Bei uns geht er heute mit seiner großen Empathie für Club Music ans Werk und genau das macht unser Karlsruher Homie Gero Jansen auch!