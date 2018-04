× Erweitern Bild: Chor&More Neckarwestheim e.V.

Zweites Mitsingkonzert von Chor&More Neckarwestheim unter der Leitung von Klaus Ackermann in gemütlicher Atmosphäre in der Aula der Grundschule. Lassen Sie sich von der Freude an der Musik und dem Singen mitreißen und verbringen den Abend mit Pop- und Gospelsongs sowie einigen Mitsingsongs, die garantiert jeder mitsingen kann aber natürlich nicht muss ;-) Ein Konzert der etwas anderen Art und keinesfalls langweilig. Für das leibliche Wohl wird gesorgt: Es gibt Snacks, Sekt, Cocktails und alkoholfreie Getränke. Einlass ab 18:30 Uhr. Eintritt: 7,00 €