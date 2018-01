Lovesongs in e-minor

Zusammen mit Yasmin Röckel, zaubert Walter Dieterle satte zwei Stunden beste Unterhaltung auf die Bühne. Sie lieben und sie fetzen sich, sie singen zusammen und werden sich doch nie einig. Wie auch? Frauen und Männer sind einfach zu verschieden. „Sie versteht ihn einfach nicht“. Aber wie auch? Sie ist eine Frau und er ist einfach gestrickt. Das Publikum jedenfalls wird einen Heidenspass an dem ungleichen Paar haben. Yasmin Röckel ist Schauspielerin und Regisseurin am Kinder- und Jugendtheater Heilbronn und am Theaterschiff Heilbronn. Sie spielte an der Badischen Landesbühne und am Staatstheater Stuttgart ebenso, wie im Theater Lindenhof oder im Theaterhaus. Walter Dieterle, alias Walter F. Diet, ist in Deutschland als Musiker sicherlich kein Unbekannter mehr. 2000 Konzerte und 15 Tonträger sprechen da eine ganz eigene Sprache.