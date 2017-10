Ausgangspunkt für das neue Stück der Cie. Freaks und Fremde ist das Schaffen des Popkünstlers David Bowie, die Suche nach der bei ihm immer wieder auftauchenden Figur des „Alien“ und die irritierende Feststellung, sich mitten in der gewohnten Welt auf einem fremden Planeten zu befinden. Wie nimmt ein Fremder, ein Außerirdischer unsere Welt wahr? Mit ihrer Suche wollen Freaks und Fremde die Welt weder entzaubern noch verklären, sondern spielerisch im Minutentakt die Perspektiven wechseln – sich selbst ein Stück fremd sein. Die Darsteller in dieser Versuchsanordnung sind Forscher und Versuchskaninchen zugleich, Entertainer, Projektionsfläche und Spiegel. Dabei bedienen sie sich verschiedener Materialien, Puppen, Projektionen und ihrer eigenen Körper. Den dramaturgischen Faden durch das Stück bilden die Songs von David Bowie, in den Arrangements von Sønderling. Vor den Augen der Zuschauer entrollt sich ein Panorama von Abgründen, Hoffnungen, Lebensentwürfen. Wir landen auf der Erde und schauen uns um – „believing the strangest things – loving the alien …“