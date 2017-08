Low End Love 05

Die Sommerpause ist vorbei und wir starten direkt durch mit einem extra knackigen Line-Up, das wir gemeinsam mit den Kollegen von Future Dance Music präsentieren:Taimles (INFINIT // Düsseldorf)Splff (Future Dance Music // München)Supersmashedbros. (Heidelberg)MFKA|Jan (Vorerst // Mannheim)- Specials -Fireball-Shots auf Haus (bis Mitternacht, am DJ-Pult, nur solange unser Vorrat reicht)- Für alle, die sich fragen, was für Musik an dem Abend gespielt wird -Wir starten wie immer mit groovigen Future Beats, irgendwo zwischen Kaytranada, Sango, iamnobodi und J-Dilla (https://soundcloud.com/sangobeats/papers). Anschließend wirds etwas härter mit feinsten Future Hip-Hop und Grime ala A$AP Ferg, Travis Scott, Lil Uzi Vert und Skepta