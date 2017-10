Begonnen hatte alles 2009 in North Carolina, als Daniel auf einer Party in Lauren’s Appartement auftauchte. Ein Jahr später fragte er sie, ob sie ihm beim Design des Album Artworks seiner SoloPlatte helfen würde. Zudem lud er sie ein, einige Harmonien zu seinen Songs dazu zu singen, was Lauren’s erste Erfahrung mit professionellem Recordings war. Was ursprünglich als einmaligeZusammenarbeit begann, führte in der Folge zu einer engen Kooperation und Lauren’s Stimme fand sich schließlich auf mehr als der Hälfte der Albumsongs wieder. Innerhalb eines Jahres näherten sich die beiden weiter an und Lauren begann weitere Titel mitzuschreiben und zu arrangieren - bis sie schliesslich heirateten.LOWLAND HUM’s Musik ist poetisch und bewegend, ihre Arrangements minimalistisch und dynamisch. Mit ihrem Mix aus wunderbar eingängigen Melodien und ihren perfekt aufeinander eingespielten Gesängen schufen sich Daniel und Lauren eine große, über den Globus verteilte Fangemeinde, die nur darauf wartet, die nächsten Titel zu hören. Doch das lange Warten hat nun eine Ende. Mit ihrem dritten Studioalbum „Thin“ übertreffen sich die beiden Ausnahmetalente noch einmal selbst.