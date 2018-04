Bukem ist ein immer wieder gern gesehener Gast bei uns und schon seit Anbeginn der halle02 kommt er immer mal wieder vorbei und „überrollt" uns mit einem seiner good-flow DJ Sets.

LTJ Bukem – kaum ein Name ist klangvoller in der internationalen Drum'n'Bass Szene als der des Londoners Danny Williamson. Wie kein Zweiter steht er für atmosphärische D'n'B-Sets und hat mit seinem Label Good Looking auch als Produzent Geschichte geschrieben. Zusammen mit dem Frankfurter MC MIKE ROMEO kommt der Engländer jetzt zu einer weiteren Session in die halle02, die sowohl für eingefleischte Drum'n'Bass-Fans als auch für Genre-Neulinge zu den unbedingten Pflichtterminen gehört!Für den Support zeigen sich einmal mehr DJ Sykes, René und Resq verantwortlich. Sie sind seit Jahren fester Bestandteil der hiesigen Szene und aus selbiger nicht mehr wegzudenken. Liquid at its Best!