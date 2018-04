× Erweitern https://www.luancomedy.de/presse Luan Comedy

Die LUAN COMEDY Show - Bekannt wurde Luan durch seine Charaktere Dirk, Ivica und Fatmir auf seinem Youtube Channel - teilweise über 500.000 views pro Video. Dort zeigt er das übertriebene und klischeehafte Verhalten von Menschen aus dem Balkan und aus Deutschland.

Bereits vor ein paar Jahren stand er als Stand Up Comedian auf der Bühne und entwickelte eine große Leidenschaft dafür. Luan erzählt von Ereignissen aus seinem Leben und solchen, die er in seiner Kindheit erlebt hat - durch die albanischen Erziehungsmaßnahmen seines Vaters.Auf sympathische Art und Weise zeigt Luan die kulturellen Unterschiede zwischen Albanern, Kroaten und Deutschen.Er schlüpft in die jeweiligen Charaktere, spricht dabei mit Akzent - und schafft es so in den Köpfen der Zuschauer viele Bilder entstehen zu lassen.Sie alle tragen dazu bei, dass Luan auf der Bühne aus seinem Privatleben und von seinem Beruf erzählt.

www.luancomedy.de