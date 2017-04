Lucas Debargue

Scarlatti:Vier Sonaten:Adagio A-Dur K 208Presto A-Dur K 24Andante C-Dur K 132Toccata d-moll K 141Ravel:Gaspard de la nuitLiszt:Sonate h-mollMan kann es schon als Sensation bezeichnen, was da 2015 in Moskau geschehen ist: Da nimmt ein völlig unbekannter junger Franzose nach gerade mal vier Jahren ernsthaftem Klavier-studium am renommierten Tschaikowsky-Klavierwettbewerb teil. Und dann begeistert er Publikum und Kritik gleichermaßen mit seiner "unglaublichen Begabung, seiner künstlerischen Vision und kreativen Freiheit" und kehrt mit dem Preis der Moskauer Musikkritiker heim.In Stuttgart stellt sich der 25-Jährige mit einem breitgefächerten Programm live vor: Er schlägt eine Brücke von den vor Originalität nur so sprühenden Sonaten Scarlattis über Ravels diffiziles musikalisches Poème "Gaspard de la nuit" bis hin zu Liszts Klaviersonate h-moll, dem großen Schlüsselwerk der Romantik.