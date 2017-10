× Erweitern Lucia Cadotsch

SPEAK LOW ist die neue Working Band der Zürcher Wahlberlinerin Lucia Cadotsch. Sie singt eine berückend schöne Sammlung moderner Traditionals, wie Gloomy Sunday, Strange Fruit und Moon River – und das begleitet von Petter Eldh am Kontrabass und Otis Sandsjö am Tenor-Saxofon. In Versionen, die unverkennbar den Stempel Berlin 2016 tragen. Live, minimalistisch, symphonisch! Raw like Ceviche! Ganz nach dem Motto: Analog ist das neue Berghain!