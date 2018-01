Locosquad Gang Member Luciano geht ab Ende Januar mit seinem kommenden Album „Eiskalt“ auf Solo-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Spätestens seit „Jagen die Mio“ mit Crew-Kollegen Nikky Santoro, genießt Rapdeutschlands Aufmerksamkeit.Mit seinem Mixtape „Banditorinho“, welches er Anfang 2017 veröffentlichte, konnte er bereits seinen Status im Genre des robusteren Straßenraps ohne Kompromisse festigen. LUCIANO wird nun nicht nur gewohnt flexen was das Zeug hält - sondern „Eiskalt“ das Level nochmal steigern und Straßenrap mit Ohrwurmpotenzial abliefern, ohne dabei an Authentizität und Rohheit zu verlieren. Millionen von Klicks und Streams waren nur der Anfang - LUCIANO ist bereit mit seinem ersten Solo-Album neue Maßstäbe zu setzten.

Special guest: DARDAN

Geboren in der Stadt mit der berühmtesten Vorwahl Deutschlands wächst Dardan Mushkolaj als Sohn albanischer Flüchtlinge in einem Hochhaus in Zuffenhausen auf. Nicht die besten Voraussetzungensollte man meinen, aber mit nur 19Jahren zählen seine Videos auf YouTube aktuell bereits 43,3 Millionen Klicks.

Im Frühling diesen Jahres erschien sein Debut-Release ''HALLO DEUTSCHRAP''. Ein Album, das ursprünglich online als free Mixtape mit anderen Beats erscheinen sollte, nach dem unvorhersehbaren Erfolg der Videoauskopplungen aber mit eigenen Beats versehen neu aufgenommen und zum Kauf angeboten wurde. Eine gute Entscheidung wie sich zeigen sollte, denn alleine mit Downloads und dem eigenen Label THIRTYSEVENSOUNDS chartete Dardan mit seinem Erstlingswerk auf #25 der deutschen Charts.