In ihren Liedern nimmt Lucie Mackert spitzzüngig und sprachspielerisch die Fährnisse des Alltags aufs Korn - Thomas Maos hat diese Lieder in Arrangements gepackt, die es dem Zuhörer unmöglich machen, die Band in eine Schublade zu stecken: Da rumpelt das Euphonium wild wie in einem Zirkuszelt durchs Lied, dann erklingen sphärisch-elektronische Klänge, die wiederum von Mariachiartigen Gitarrensolos á la Tarantino abgelöst werden.

Langweilig wird es bei diesem wilden Mix aus Zirkusmusik, Pop, Chanson und Rock mit anspruchsvollen Texten und der dringenden Einladung zum mitgrooven jedenfalls nicht. Das Quartett mit der einzigartigen Instrumentierung zelebriert einen äußerst unterhaltsamen und erfrischenden Bandsound, der Lust auf mehr macht. Zweimal konnte man LUCIE M. und das TRIBUNAL des ESCARGOTS im letzten Jahr schon im MUSIK_ZIMMER erleben. Zuletzt haben sich die vier Schnecken für 10 Tage ins Studio zurückgezogen und ihr bahnbrechendes Debutalbum “kreuzweise” produziert.