Die Musik von ‚Lucky 13‘ ist von Rockabilly, Surf und 60’s Garage Sound geprägt, ergibt aber einen eigenen unverkennbaren Stil, da die meisten Stücke Eigenkompositionen von Sängerin und Bassistin „Ani Romance“ und Sänger und Gitarrist „Ed Mind“ sind.Der Lifestyle der Fifties, Hot Rods, alte Motorräder und Rock 'n' Roll der richtig abgeht, all dies bringt dasTrio aus Ludwigsburg mit ihrem unverwechselbaren Sound zum Ausdruck. Die einzigartigen Bühnenshows verwandeln jede Veranstaltung inerhalb von kürtzester Zeit in eine brodelnde Rockabilly Party. Die Sängerin Ani Romance schwingt den Bass und mit ihrem Gesang bringt sie die Atmosphäre zum glühen. An der Gretschgitarre und am Mikrofon sorgt Ed Mind für einen unverwechselbaren Sound und heizt dem Publikum ein. An den Drums lässt Pit Fire es mit einem Rhythmus krachen, der gleich ins Blut geht. Nach zahlreichen TV-Auftritten und Tourneen in Europa und in der USA, arbeitet die Band momentan an ihrer 4. CD, die bei Part Records erscheinen wird.

Ani Romance - Gesang/BassEd Mind - Gitarre/GesangPit Fire - Drums