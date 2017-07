Lügen für Fortgeschrittene!

Henriette Müller wird von Ihrem Sohn Heinz und dessen Frau Hilde rührend umsorgt. Die zwei haben sie bei sich aufgenommen und versuchen ihr den Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten. Alles könnte wunderbar sein; wäre Henriette nicht ein böswilliges, intrigantes Geschöpf Als Henriette durch einen dummen Zufall ums Leben kommt, ist die Trauer nicht allzu groß. Allerdings fehlt den Müllers jetzt das Geld von Henriettes Rente und so schmieden sie einen perfiden PlanDummerweise haben sie aber nicht mit dem kriminalistischen Spürsinn, ihrer in die Jahre gekommenen Nachbarin, Irmchen Spatz gerechnet. Zusammen mit ihrem Verehrer, Herr Breuer, entwickelt diese wahrhafte Mrs. Marple Qualitäten!

Verwicklungen und Täuschungen, verrückte Einfälle, gespickt mit Pointen. Die perfekte Mischung für eine rasante Komödie mit viel Witz und Spaßgarantie!

Unter der Regie von Cordula Polster spielen:

Ulrike Barthruff: Henriette Müller, Irmchen Spatz

Stefanie Stroebele: Hilde Müller

Momme Mommsen: Heinz Müller

Martin Greif: Frank Müller, Herr Sollmann, Herr Breuer