Nach ihrer ersten Europa-Tour im letzten Jahr, spielt die brasilianische Sängerin Luiza Meiodavila zum ersten Mal in Stuttgart in Jazzclub Kiste. Hervorhebungen den Dialog zwischen Jazz und brasilianische Musik, das Repertoire der Sängerin mischt Songs aus ihrem ersten Album „Florescer“, bekannte Jazz und brasilianische Standards und Singles von ihrem nächsten Album, die in Deutschland aufgenommen werden.