Lukas Fischer, Trompete Philip Rivinus

Mit dem Forum junger Nürtinger Künstler gibt die Stadt Nürtingen jungen Musiker/-innen eine Möglichkeit, sich in der Stadt ihrer familiären oder musikalischen Wurzeln zu präsentieren.

Lukas Fischer (*1990) mit 8 Jahren begann seine musikalische Ausbildung an der Trompete an der Nürtinger Musik- und Jugendkunstschule. Er wirkte in drei Jugendorchestern, zwei Big Bands und seit 2007 als Gründungsmitglied in der Band RasgaRasga als Trompeter mit. In den Jahren 2006 und 2009 wurde er zweifacher Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“ in der Solowertung.

Philip Rivinius (*1991) erhält seit dem 7. Lebensjahr Klavierunterricht, sang als Chorknabe im Collegium iuvenum Stuttgart mit und spielt nebenbei Posaune. Er ist Preisträger diverser regionaler Wettbewerbe in den Kategorien Klavier-Solo, Klavier-Duo (mit seinem Zwillingsbruder) und Klavier-Ensemble.