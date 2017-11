Mit seinem Quintett legt der Tübinger Saxophonist den Fokus auf die modernen Vertreter dieser klassischen Besetzung, wie z.B. Tom Harrell, Roy Hargrove, Steve Swallow oder Michael Mossman; Musiker, die den Quintett-Sound quasi „neu aufgelegt“ und zeitgenössisch erweitert haben. Selbstverständlich steuert der Bandleader aber auch selbst mehrere eigene Stücke und Arrangements zum Repertoire bei, die die Möglichkeiten dieser Formation mit zwei Melodieinstrumenten voll ausschöpfen und genügend Spielraum für die verschiedenen Musikerpersönlichkeiten lassen. So gelingt es ihm, einen charakteristischen, modernen und individuellen Band-Sound zu erschaffen, der dennoch hörbar in der Jazz-Tradition verwurzelt ist. Für seine neue Formation konnte er einige der gefragtesten Jazzmusiker um sich versammeln: sowohl etablierte Größen wie Trompeter Matthias Bergmann und die exzellente Rhythmusgruppe aus Jens Loh und Eckhard Stromer als auch junge aufstrebende Talente wie Pianist Lukas Großmann. Das Lukas Pfeil Quintett spielt auf hohem Niveau mit feiner Interaktion, und trägt den beliebten Sound dieser klassischen Besetzung in die heutige Zeit.

Lukas Pfeil (sax)

Matthias Bergmann (tp)

Lukas Großmann (p)

Jens Loh (b)

Eckhard Stromer (dr)