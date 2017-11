Luke Jackson "Tall Tales & Rumors"

Zu den herausragenden Talenten der englischen Roots und Singer/Songwriter-Szene gehört der 22jährige Gitarrist und Sänger Luke Jackson aus Canterbury, Kent. Der mit einer außergewöhnlichen Stimme und hervorragenden Fähigkeiten als Gitarrist ausgestattete Musiker hat bereits 3 CDs veröffentlicht.Entdeckt und gefördert wurde er von der walisischen Singer/Songwriter-Ikone Martyn Joseph, der auch das erste Album von Luke Jackson produziert hat. Auf Luke Jacksons Alben finden sich eindringliche, kluge Songs, die zeigen, dass der junge Singer/Songwriter von den Großen der britischen Schule gelernt hat und er nicht umsonst in der Nachfolge von Künstlern wie Richard Thompson und Martin Simpson gesehen wird.Bewiesen hat er seine Qualitäten auch bei gemeinsamen Konzerten mit Stars der Szene wie Show Of Hands, Paul Brady, Chris Wood, Steve Knightly, Karine Polwart und der Oysterband. Auf den großen britischen Festivals wie Cambridge, Sidmouth und beim Great British Folk Festival gehört er zu den begeistert gefeierten Talenten.Seit dem letzten Jahr hat Luke Jackson auch vermehrt Konzertauftritte in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Skandinavien.Sein aktuelles Album trägt den Titel "Tall Tales & Rumours".