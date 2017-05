× Erweitern Luke Mockridge

Lukes Generation hat ein Problem. Die Welt steht ihr offen. Aber wie soll man sich entscheiden, in diesem Dschungel der Möglichkeiten? Was passiert nach der Schule? Praktikum, Ausbildung, Studium, Backpacking in Australien oder Surfen in Indonesien? Das Ganze muss ja schließlich auch bei Facebook, Instagram, Snapchat und Co festgehalten werden. Wer soll das denn alles schaffen? Und bleibt die Liebe dabei nicht auf der Strecke? Charmant, reflektiert, scharf beobachtet, aber gewohnt optimistisch, erfasst Luke aktuelle Themen mit großer Neugier und spricht seiner Generation dabei wie immer aus der Seele.

Zur Person:Luke Mockridge wird 1989 in Bonn geboren. Ende 2012 feiert er erfolgreich Premiere mit seinem ersten Solo-Programm „I’M LUCKY, I’M LUKE“. Seine Tour führt ihn, neben Kurzauftritten und Moderationen, durch ganz Deutschland. Mit seinem Erfolgsprogramm hat er Hallen mit bis zu 14.000 Menschen gefüllt und mehr als 160.000 Fans begeistert, die hautnah erleben wollten, wie Luke sich munter durch die Welt der Generation "hashtag" wühlt. Die bereits dritte Staffel von Lukes eigener TV-Show „LUKE! Die Woche und ich“ bei SAT.1 ist bereits in der Planung. Das Multitalent nimmt darin mit seiner lockeren Art in Stand-ups, Einspielern, Live-Aktionen, Selbstversuchen und mit ausgewählten Gästen die Themen der Woche auseinander. Alle Highlights und Ausschnitte gibt es auch noch einmal auf dem YouTube-Channel zur TV-Show zu sehen, dem aktuell rund 314.000 Abonnenten folgen. Weitere tolle Projekte sind in Planung, es bleibt also spannend!