Lulu White Salon Orchester

Gepflegter Jazz der 20er Jahre ganz im Stil der "Grande Dame" des Nachtlebens von New Orleans erwartet Sie beim Auftritt des "Lulu White" Salon Orchestra. "Lulu White", die als Namensgeberin zu Zeiten von Louis Armstrong das Erste Haus am Platze führte und durch ihre enormen intellektuellen und musikalischen Fähigkeiten stets die besten Musiker zur Abend-Unterhaltung verpflichtete, spricht für Qualität, Spritzigkeit und Flexibilität mit dem Hauch exotischer und erotischer Raffinesse. Das Lulu-White-Orchestra entführt Sie mit seiner charmanten Sängerin, ihrer mal zarten, mal rauchigen oder explosiven Stimme in die Salons der 20er Jahre in New Orleans. Zum Repertoire gehören neben "New Orleans" und "Swing" auch Evergreens entsprechend den individuellen Wünschen. Das Ensemble tritt stets stilvoll dem Anlass entsprechend im Frack, Anzug oder Portofino-Style auf.

Besetzung: Hanna Jursch, Gesang; Walter Zwingmann, Trompete, Flügelhorn und Gesang; Uli Hempen, Posaune und Gesang; Klaus Strohmeyer, Banjo, Gitarre und Gesang; Thomas Lück, Sousaphon und Kontrabass.