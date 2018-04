Lunch & Talk: Kennedy und die nukleare Bedrohung in den sechziger Jahren

Mittagspause mit Prof. Dr. Georg Schild, Universität Tübingen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedrohung durch die nordkoreanische Nuklearrüstung erinnert der Kurzvortrag an die Höhepunkte der Ost-West-Auseinandersetzung im Kalten Krieg. Wie definierte Kennedy seine Rolle in der Konfrontation? Kann seine Politik der Jahre 1961 bis 1963 für heute ein Vorbild sein? Prof. Dr. Georg Schild ist Professor für Nordamerikanische Geschichte an der Universität Tübingen und beantwortet all diese Fragen in entspannter Atmosphäre bei einern Mittagspause der besonderen Art.

• In deutscher Sprache

• Ort: d.a.i.-Konferenzraum

• Eintritt: frei, Lunch/Snacks bitte selbst mitbringen!

• In Kooperation mit der Universität Tübingen