Lust & Liebe - Vorspiel

Sich von Gefühlen leiten zu lassen kann zwar manchmal ganz schön schief gehen, in diesem Fall aber darf man sich gerne Hals über Kopf ins Abenteuer stürzen: Die monatliche Ausgabe von „Lust & Liebe“ im PURE steht an! Und wer kann schon nein sagen, wenn den Gästen neben freshen Sounds und kühlen Drinks auch noch ein „Vorspiel“ der ganz besonderen Art winkt … Für den passenden Soundtrack zum Flirten, Feiern und einfach nur Fun haben sorgen derweil wechselnde lokale DJs mit einem Mix aus tanztauglichen Urban Tunes von HipHop bis R&B. Bereits um 21 Uhr öffnen sich die Tore des Château d’Amour in der Friedrichstraße 13 und in den ersten beiden Stunden ist der Eintritt sogar kostenlos. Erfrischung für alle Turteltäubchen, Herzblätter und Liebeshungrigen verspricht das fachkundige Personal an der Bar, das zudem bis 23 Uhr zahlreiche Drinks zum Special Price ausschenkt. Muss Liebe schön sein!