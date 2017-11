Lust & Liebe - Vorspiel

Mit weniger als zwei Wochen Zeit bis Weihnachten darf man sich im PURE schon mal gebührend auf das „Fest der Liebe“ einstimmen: Beim „Vorspiel“ der Reihe „Lust & Liebe“ stehen finest HipHop, R&B und Clubsounds im Mittelpunkt – und natürlich das entsprechende Publikum! Das darf nämlich hier am dritten Freitag im Dezember ab 21 Uhr die Tanzfläche unsicher machen und bis in die frühen Morgenstunde zum frischen Soundmix angesagter lokaler DJs die Körper bewegen. Für entsprechende Voraussetzung in flüssiger Form ist derweil an der Bar gesorgt: Bis 23 Uhr gibt’s alle Shots für nur zwei Euro, Bier kostet je drei Euro und ausgewählte Cocktails und Longdrinks kann man sich in diesem Zeitraum sogar für nur je vier Euro sichern. Die gewohnten Specials wie freien Eintritt bis 23 Uhr und eine Flasche Prosecco gratis je Dreiergruppe Girls gelten natürlich ebenfalls. Cheers and make love!