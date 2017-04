All you need is love? Zumindest alles, was man für eine legendäre Partynacht braucht! Am dritten

Freitag im Monat gastiert nämlich die Eventreihe „Lust & Liebe“ im Pure: Mit dem Besten aus R&B,

HipHop, Trap und Club Sounds gibt’s hier die angesagtesten Tunes der Stunde auf die Ohren – kein

Wunder, dass es da auch auf der Tanzfläche heiß her geht. Für das passende Ambiente ist natürlich

ebenfalls gesorgt: kostenloser Eintritt bis 23 Uhr, eine Flasche Prosecco aufs Haus für alle

Mädels-Dreiergruppen und günstige Getränke-Specials runden den Abend ab. We are in love!