Von Luft und Liebe allein kann man nicht leben – von „Lust & Liebe“ allerdings schon! Zumindest, was den dritten Freitag im Monat angeht, wenn die gleichnamige Eventreihe im Pure zum „Vorspiel“ lädt. Wer hier gleich schmutzige Gedanken hat, der sei darauf hingewiesen, dass natürlich rein auf den Start ins Wochenende angespielt wird – und der könnte besser gar nicht sein. Mit dem frischen Sounds aus dem Bereich HipHop und R&B geht’s auf der Tanzfläche heiß her, die benötigte Erfrischung gibt’s anschließend an der Bar. Im Gegensatz zu manch anderem Fachgebiet ist frühes Kommen hier übrigens ausdrücklich erwünscht: Bis 23 Uhr ist der Eintritt für alle Gäste kostenlos und es winken zahlreiche Getränke-Specials!