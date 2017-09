Wie viele von euch vielleicht wissen findet am 31.10.2017 der 500. Reformationstag statt und ist somit ein Feiertag. Getreu dem Motto: Luther can Dance öffnet der Trödler für euch die Pforten und feiert eine mega Party. Denn Dienstag ist Feiertag und das heißt ab in Trödler.