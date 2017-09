Luther! Das klare Wort

Wittenberg 1517. Der charismatische Mönch und Theologieprofessor Martin Luther macht mit seinen scharfzüngigen Thesen zu Buße und Ablasshandel überregional Schlagzeilen. An ihm scheiden sich die Geister seiner Epoche. Freunde werden zu Gegnern, Feinde zollen ihm Respekt. Eine Lawine setzt sich in Bewegung. Sie rollt bis zu Papst Leo X. nach Rom, wo Luther es wagt, dessen Autorität in Frage zu stellen. Sie überrollt Luther privat, stigmatisiert ihn zum Ketzer und belegt ihn 1521 in Worms mit Acht und Bann. Sie greift gesellschaftspolitisch um sich, setzt die Reformation und Spaltung der Kirche in Gang und glorifiziert den Ketzer zum Märtyrer.

Spannend wie ein Krimi, emotional wie ein Drama, brillant im Denken und in der Disputation – das Leben und Wirken Martin Luthers (1483-1546) fasziniert. Denn die „causa lutheri“ handelt von nichts Geringerem als dem Ringen um Gerechtigkeit, der Freiheit des Gewissens und der Liebe zur Wahrheit. „Luther!“ entsteht in Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Gumbertus. Mit der Schwanenritterkapelle als Aufführungsort erschließt sich das Theater Ansbach, passend zur theologisch-spirituellen Thematik, eine weitere Spielstätte in der Stadt. Der Spielort korrespondiert mit dem literarischen Auftrag des Theater Ansbach an die Leipziger Autorin Friederike Köpf.